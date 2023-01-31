В Орловской области взяли под защиту редкую казарку

В Орловской области взяли под защиту редкую птицу — краснозобую казарку, которую заметили в регионе. Об этом пишет во вторник, 31 января, InfoOrel.ru со ссылкой на облэконадзор.

В ведомстве призвали местных охотников внимательнее смотреть на птиц.

Краснозобая казарка занесена в Красную книгу и охота на нее запрещена.

«Это, несомненно, случайно залетная особь в нашем регионе, так как основные пути миграции с мест зимовок, расположенных в государствах Причерноморья и Азово-Черноморских акваторий, проходят восточнее нашей области», — отметили в областном эконадзоре.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Самаре спасли раненого ястреба. Мужчина нашел птицу на пересечении центральных улиц, сообщили в минприроды региона, а специалисты ведомства позвали на помощь орнитологов Самарского зоопарка.