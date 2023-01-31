Дело о краже 100 т металла в Липецке передали в суд

Уголовное дело по факту кражи 100 т металла с Новолипецкого металлургического комбината поступило в Левобережный районный суд Липецка. Об этом пишет во вторник, 31 января, ИА «Абирег» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» возбуждено в отношении ведущего менеджера одной из транспортных компаний Елены Дроздовой. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По информации следователей, женщина с января по март 2021 года похищала продукцию комбината под видом исполнения договоров поставки. Ей вменяется девять мошеннических эпизодов. Ущерб оценивается в 16 млн рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение.

Дроздова свою вину не признает.