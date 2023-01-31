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Во Франции заявили об отсутствии табу на поставки Украине истребителей

Министр обороны Франции Лекорню: у нас нет табу на поставки Украине истребителей
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Фото: REUTERS/MBDA/ABACA
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Для Франции нет табу в вопросе возможных поставок истребителей Киеву. Об этом заявил во вторник, 31 января, министр обороны страны Себастьян Лекорню на совместной пресс-конференции с коллегой с Украины Алексеем Резниковым, находящимся в Париже с визитом.

«Что касается самолетов, у нас в этом вопросе нет табу. В этом вопросе мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики Эммануэль Макрон», — отметил Лекорню.

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Днем ранее Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из трех критериев. Во-первых, поставки должны приносить пользу украинской армии. Во-вторых, поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий критерий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.

О готовности передать Украине F-16 тогда же заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева.

В тот же день президент Литвы призвал страны Запада перейти «красные линии» и дать Киеву истребители. Он указал на то, что другие «красные линии», ранее широко обсуждаемые, Запад уже давно перешел. В качестве примера Науседа привел «ранее невозможную» поставку танков Германией на Украину.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

До этого, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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