Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию части ПО

Компания Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию части программного обеспечения. Скачать некоторые программы возможно с официального сайта, на русском языке и без использования VPN-сервисов. При этом покупка новых лицензий на продукты Adobe по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты, сообщает телеканал «Известия».

Напомним, что еще в марте 2022 года американская компания прекратила продажи своих продуктов в России.

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