Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мурманской области

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола» в Мурманской области. Травмы получили два человека.

Авария произошла утром 31 января недалеко от населенного пункта Пушной. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств и оказали первую помощь гражданам, находившимся в автомобилях. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и лесовоза на трассе в Карелии. Водитель иномарки погиб, его пассажирка госпитализирована.