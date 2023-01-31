Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мурманской области
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе «Кола» в Мурманской области. Травмы получили два человека.
Авария произошла утром 31 января недалеко от населенного пункта Пушной. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств и оказали первую помощь гражданам, находившимся в автомобилях. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и лесовоза на трассе в Карелии. Водитель иномарки погиб, его пассажирка госпитализирована.