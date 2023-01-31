Пенсионеры отдали мошенникам 700 тыс. рублей в Псковской области

Три жительницы Псковской области пострадали в результате телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились 700 тыс. рублей.

Звонки жительницам Великих Лук, Великолукского района и Невеля поступали в период с 28 по 30 января. Злоумышленники убеждали пенсионерок, что их родственницы якобы попали в ДТП и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Для решения проблем финансовым путем мошенники предлагали потерпевшим передать определенную сумму. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Пенсионерки соглашались отдать деньги курьеру или перечислить средства с помощью банкомата. По факту телефонных мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Ранее в этот день сообщалось о крупном мошенничестве в отношении супругов из Полярных Зорь в Мурманской области. Потерпевшие оформили несколько кредитов и продали автомобиль, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета. Ущерб составил 9 млн рублей.