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Три человека погибли в результате обстрела Кременной

Представители ЛНР в СЦКК: три человека погибли в результате обстрела Кременной со стороны украинских военных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Три человека погибли в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 31 января сообщили представители региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в районе 14:00 по городу было выпущено семь ракет. По предварительной информации, погибли три мирных жителя. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется.

Ранее в этот же день стало известно, что пикап мобильной группы украинских боевиков подорвался на собственной противотанковой мине в районе Кременной. В результате двое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

27 января в Кременной экипаж боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских сил. Их обнаружил беспилотник Западного военного округа, после чего по ним открыл огонь БМПТ из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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