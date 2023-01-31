В Москве хирурги извлекли осколок мины из сердца раненого бойца

Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского смогли достать осколок мины, попавший в сердце военнослужащего. Об этом сообщается на сайте госпиталя во вторник, 31 января.

«30 января 2023 года в центре кардиохирургии НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского МО РФ была проведена операция на остановленном открытом сердце по удалению осколка после минно-взрывного ранения у военнослужащего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что операцию проводил начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Лищук, который имеет огромный опыт работы и часто проводит подобные уникальные операции.

На этот раз он удалил осколок из верхушки левого желудочка, отмечается на сайте.

Сообщается также, что операция прошла штатно, пациент жив и утром во вторник уже начал дышать самостоятельно.

В ближайшее время в госпитале операции ожидают еще три пациента с осколочными ранениями сердца.

Ранее, 21 января, сообщалось, что донецкие врачи спасли мирного жителя Алексея Савченко, которому осколок украинского снаряда задел сердце. Директор ИНВХ имени Гусака Эмиль Фисталь рассказал «Известиям», что состояние мужчины было крайне тяжелое. По его словам, первоначально даже было неясно, куда попал осколок.

Хирурги обнаружили осколок между желудочками. Он не повредил магистральных сосудов, поэтому удалять этот фрагмент не стали. В реанимации Савченко пережил клиническую смерть, но врачам удалось запустить его сердце и остановить кровотечение.