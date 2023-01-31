Уварово и Уваровский район предложили объединить в Тамбовской области

Город Уварово и Уваровский район предложили объединить в один муниципалитет в Тамбовской области. Вопрос был поднят на совещании с главой региона Максимом Егоровым.

По словам врио главы Уваровского района Наталии Губановой, в муниципалитете наблюдается сокращение численности населений. Между городом и районом постепенно стираются границы. На текущий момент объединены прокуратура, Уваровская центральная районная больница, служба 112, МФЦ и единая дежурно-диспетчерская служба. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Егоров отметил, что правительство Тамбовской области готово поддерживать предложения, направленные на улучшение качества жизни населения. Жителям Уварово и Уваровского района сохранят льготы и преференции.