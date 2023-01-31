Выход на лед запретят в Великих Луках с 1 февраля

Выход на лед запретят на территории Великих Лук (Псковская область) с 1 февраля. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию города.

Перейти реку Ловать можно будет в нескольких местах. Пешеходы смогут воспользоваться мостами на проспекте Ленина и на объездной дороге с улицы Холмской — улица Винатовского. Кроме того, доступны пешеходные мосты на остров Дятлинка и через плотину, уточняет «Псковская лента новостей».

На прошлой неделе был зарегистрирован несчастный случай, связанный с выходом граждан на лед. 28 января двое рыбаков провалились в полынью в устье реки Великой в деревне Устье Псковского района. Один из мужчин скончался.