Призыв президента Украины Владимира Зеленского ускорить отправку западного оружия и военной техники указывает на его отчаяние и тяжелую ситуацию для Киева. Об этом 30 января написала газета New York Post.

В публикации приводятся слова Зеленского, который назвал скорость поставок одним из важнейших факторов для Киева и призвал западные страны ускориться в этом плане.

«Вашингтон и его союзники были бы глупцами, если бы проигнорировали этот отчаянный призыв», — написал автор публикации.

При этом он отметил, что обещанные Украине танки попадут на поле боя лишь через несколько месяцев, в то время как Вооруженным силам Украины они были необходимы «уже вчера».

29 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что слова Зеленского о том, что прибытие американских танков M1 Abrams в августе — это поздно, свидетельствуют о печальном положении украинских вооруженных сил на поле боя.

С таким заявлением Зеленский выступил 27 января в интервью британскому телеканалу Sky News. Он отметил, что Киеву необходимо новое оружие как можно скорее. На вопрос журналистки, считает ли он прибытие танков к августу несвоевременным, украинский президент подтвердил, что это слишком поздно. Кроме того, он обратил внимание, что неизвестны сроки поставки европейских танков, которые Киев должен получить раньше американских.

25 января правительство Германии решило передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны страны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации США подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

При этом 26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Тогда же официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.