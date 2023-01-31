Гособвинение потребовало заочно приговорить журналиста Невзорова к 9 годам колонии

Гособвинение 31 января попросило Басманный суд Москвы признать журналиста Александра Невзорова (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) виновным в распространении дезинформации о российской армии и заочно приговорить его к девяти годам колонии.

Кроме того, обвинение попросило запретить журналисту пользоваться интернетом четыре года. Вместе с тем инкриминируемая Невзорову статья (п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) предусматривает наказание от штрафа в размере до 5 млн рублей до 10 лет лишения свободы.

По словам прокурора, Невзоров, зная о проведении спецоперации, распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и канале YouTube.

Весной прошлого года в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

МВД объявило его в розыск, затем суд заочно арестовал журналиста на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции. Кроме того, в рамках уголовного дела суд арестовал участок Невзорова в Санкт-Петербурге.

В начале лета советник главы МВД Украины сообщил, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация на территории обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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