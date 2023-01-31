Ветеринары в Твери спасли впавшую в алкогольную кому собаку

Тверские ветеринары спасли жизнь псу по кличке Ральф, который переел перебродивших яблок и впал в алкогольную кому. Об этом говорится на странице ветеринарного комплекса «Барс» в соцсети «ВКонтакте» 30 января.

Владельцы привезли питомца в клинику в тяжелом состоянии. Животное не реагировало на внешние раздражители и не двигалось. В ходе беседы с хозяевами выяснилось, что питомец съел забродившие яблоки.

Ральфу оказали экстренную помощь и оставили в клинике под наблюдением специалистов. Утром пес очнулся, а к вечеру окончательно пришел в себя.

«С собакой всё хорошо. Она уже дома. Такие случаи достаточно редко, но бывают», — рассказали ветеринары в беседе с телеканалом «360».

Специалисты призвали владельцев собак и кошек беречь своих питомцев от перебродивших продуктов. Они напомнили, что даже минимальные дозы алкоголя вызывают у животных сильное отравление.

12 января эксперт по научным коммуникациям Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов рассказал о признаках простуды у собак. По его словам, к ним относятся горячий и сухой нос, а также температура и насморк.

В большинстве случаев организм питомца сам справляется с болезнью, рассказал Попов. Но если всё же у животного замечен один из характерных признаков простуды, лучше обратиться за профессиональной помощью.