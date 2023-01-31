Дело возбудили после гибели девочки из-за полученной в детсаду травмы на Урале

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели воспитанницы детсада, которая при катании с горки получила серьезную травму. Об этом 31 января сообщает СУ СКР по Свердловском области.

«Сегодня в территориальный следственный отдел СК России поступила информация о том, что пострадавшая девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась. По имеющимся данным, упомянутую травму девочка получила при катании с находящейся на территории детского сада горки», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», пишет ИА «Ура.ру».

В рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели ребенка. Следователи уже опросили родственников девочки, сотрудников детсада и медработников. Изъята документация, которая может помочь следствию.

Как уточняет ТагилСити.ру, трагедия произошла 25 января. Четырехлетняя девочка спускалась с горки и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась за элемент горки повязанным шарфом. В детский сад были вызваны медики, они доставили ребенка в больницу. Спасти малышку не удалось, 31 января появилась информация о ее гибели.