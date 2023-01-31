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В Кашире у мужчины изъяли почти полкилограмма наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области у мужчины изъяли почти 500 г метадона. Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

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22-летний гражданин одной из стран Средней Азии был задержан в городском округе Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Мужчина ехал по трассе М-4 «Дон». Правоохранители досмотрели автомобиль подозреваемого и обнаружили под передним пассажирским сиденьем сверток из полимерного материала.

Химическое исследование показало, что в нем находилось запрещенное наркотическое средство метадон общей массой свыше 490 г, пишет РИАМО.

Задержанный признался, что забрал сверток в тайнике-закладке в деревне Марфино и вез его в Воронеж.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

30 января солнцевский суд Москвы отравил под арест до 26 февраля россиянку Евгению Ч., пытавшуюся провезти в своем желудке почти полкило кокаина. Девушка была задержана таможенниками в столичном аэропорту Внуково 25 января, куда она прилетела из Стамбула.

Впоследствии выяснилось, что россиянка провозила 90 запечатанных пакетов небольшой формы. Экспертиза показала, что это был кокаин общей массой более 440 г.

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