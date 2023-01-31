Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 31 января, заявил, что его египетский коллега Самех Шукри на встрече передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу Украины.

«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», — сказал он.

Лавров отметил, что Москва готова выслушать предложения, которые направлены на урегулирование «нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте», однако эти предложения должны быть серьезными.

«В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда всё будет хорошо», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Блинкен не передал вторую часть призыва, но, по мнению главы МИДа, ее изложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе поездки в Южную Корею.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки», — отметил Лавров.

По его словам, Вашингтон стремится не допустить на международной арене никаких событий, «которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире».

18 января на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина. Лавров отметил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он также сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

До этого, 20 декабря прошлого года, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Президент РФ Владимир Путин еще в конце сентября заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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