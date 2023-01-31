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В Польше заявили о кризисе в армии из-за массовых увольнений военнослужащих

NDP: массовые увольнения из польской армии обернулись кризисом в вооруженных силах Польши
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Фото: AP Photo/Alik Keplicz
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План создания 300-тысячной армии является приоритетом министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, однако пока вооруженные силы страны находятся в кризисе. Об этом сообщается на сайте NDP.

Ожидается, что в этом году из армии уйдет 9 тыс. человек.

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Как пишет портал, цифра была бы еще больше, если бы минобороны не назначило надбавки и не повысило зарплаты военным. Причин, как отмечается в публикации от 27 января, у отправляющихся в отставку военнослужащих несколько: возраст, здоровье, личные проблемы.

В 2022 году минобороны Польши подсчитало, что с конца января 2023-го из армии уйдет примерно 6 тыс. военных. Однако осенью прогноз изменился и стало понятно, что их может быть в два раза больше.

Правительство пошло, как отмечается, на беспрецедентный шаг: ежегодные повышения для военных, закрепленные в специальном законе, были перенесены с января на март. Как следствие, планировавшие уйти из армии в конце января 2023 года не смогли бы рассчитывать на повышенную пенсию. Тем самым власти планировали удержать отток людей из армии.

Кроме того, власти собираются в качестве мотивации предоставлять надбавки к зарплате после 15 лет службы и затем каждый год.

Польские вооруженные силы в настоящее время насчитывают более 160 тыс. солдат, но в планах властей довести эту цифру до 300 тыс.

В начале января Блащак заявил, что Варшава создает «самую сильную армию в Европе» и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону.

Кроме того, в декабре 2022 года Блащак сообщал, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Он отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.

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