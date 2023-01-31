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Глава МИД Венгрии не стал комментировать грубые выпады мэра Днепра в адрес Орбана

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zheng Huansong
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не стал комментировать грубые выпады мэра Днепра (до 2016 гола носил название Днепропетровск) Бориса Филатова в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана. Во вторник, 31 января, главу венгерского МИДа попросили прокомментировать оскорбительные высказывания Филатова.

На прошлой неделе Филатов оскорбительно высказался в соцсетях в отношении не только Орбана, но и всей венгерской нации, использовав при этом нецензурную лексику.

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«Я не хочу реагировать на заявление мэра», — сказал Сийярто.

Министр добавил, что между ним и градоначальником существует «интеллектуальная пропасть, в которую очень не хочется опускаться».

Он также подчеркнул, что Венгрия всегда стремилась к хорошим отношениям с Украиной, но всё время сталкивалась с нарушением прав этнических венгров в Закарпатье.

«Украинцы никогда не были партнерами при решении этой проблемы. Более того, недавно на Украине был принят новый закон, который еще больше ухудшил положение национальных общин и отнял еще больше прав у национальных меньшинств», — сказал Сийярто.

Ранее, 26 января, глава венгерского МИДа сообщил, что закарпатских венгров забирают в украинскую армию жестокими методами. По словам министра, такие ситуации еще раз подтверждают намерения Венгрии добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Днем ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, несмотря на то что позиция о его мирном решении не пользуется поддержкой со стороны многих стран. Заявление Сийярто было сделано по итогам встречи с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, прошедшей в среду в Ватикане.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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