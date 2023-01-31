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В Британии призвали Запад создать коалицию против России

Экс-замминистра обороны Великобритании Ховарт призвал Запад создать коалицию против России
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Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
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Экс-замминистра обороны Великобритании Джеральд Ховарт обратился к западным странам с призывом создать коалицию в поддержку Украины и против РФ.

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«Нам нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих, чтобы вступить [в конфликт], поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны», — подчеркнул он в интервью британскому Sky News, которое 31 января опубликовано в Twitter телеканала.

Ховарт обратил внимание на то, что Западу не надо торопиться с передачей украинской стороне истребителей F-16. Он уверен, что возможное попадание истребителей Москве может «таить опасность».

Кроме того, бывший заместитель министра обороны Британии указал на необходимость рассмотрения возможности ввода сил НАТО на территорию Украины.

«Я думаю, что это то, что мы сейчас должны рассмотреть, конечно, если вы собираетесь ввести туда силы НАТО. Тогда это будет уже Россия против НАТО», — подчеркнул он.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка истребителей Украине западными странами возможна. При этом поставка истребителей Киеву не должна быть «эскалацией» или «ослабить французскую армию», отметил французский лидер.

Тем временем китайская газета Global Times написала, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. При более непосредственном вмешательстве альянса ситуация сразу же превратится в конфронтацию с РФ. В таком случае начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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