Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер предстанет перед судом

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве модели Гретты Ведлер в 2021 году. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе ведомства.

«Пресненская межрайонная прокуратуры утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер», — указано в пресс-релизе.

По версии следствия, конфликт произошел в одном из отелей на ул. Смоленской, когда Коровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девушку. После этого он придавил голову потерпевшей подушкой, в результате чего та скончалась от удушья.

Известно, что после убийства мужчина похитил принадлежащий жертве мобильный телефон, личные вещи, а также оформил от имени потерпевшей кредит в размере 743 тыс. рублей. Кроме того, Коровин, имея доступ к банковскому счету убитой, похитил с ее счета 1,5 млн рублей.

14 марта 2022 года Пресненский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Коровина. За день до этого Коровин был задержан. Согласно информации следствия, молодой человек после совершения преступления в феврале 2021 года более года скрывался от правоохранителей в Липецке.

Убив девушку, злоумышленник поместил ее тело в багажник и отвез в село Сошки Липецкой области, где оно и пролежало больше года до обнаружения оперативниками. Тогда же появилась информация, что тело Ведлер нашли в чемодане в багажнике машины.