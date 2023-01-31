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В Госдуме оценили предложение Минобороны об изменении системы выплат военным

Депутат ГД Журавлев: исключение ряда банков из системы выплат военным — только на пользу
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев во вторник, 31 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал инициативу Министерства обороны об изменении системы выплат военнослужащим.

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Ранее в этот день ведомство предложило сократить количество кредитных организаций, в которых военнослужащие могут получать денежное довольствие, сообщило РБК. Как пояснили в Минобороны, большое количество банков, участвующих в системе, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава.

Журавлев подчеркнул, что в системе выплат военнослужащим нужно разобраться, поскольку в ней было очень много нарушений: система, предназначенная для начисления денег, оказалась не готова к наплыву такого количества пользователей.

«Хорошо, что самое руководство военного ведомства это понимает и старается улучшить схему, и здесь исключение ряда кредитных организаций — только на пользу. И объяснение — вполне рациональное, ведь и в самом деле, персональные данные военнослужащих могут быть доступны врагу, тем более, если речь идет о заведениях с использованием зарубежного капитала», — подчеркнул Журавлев.

Он также отметил, что целесообразным было бы средства для выплаты денежного довольствия направлять через один аккредитованный банк, который точно был бы государственным и мог бы гарантировать — в том числе и своими руководителями — что никакие сведения не будут ни в коем случае обнародованы и не утекут из внутренней документации.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период специальной военной операции на Украине.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что все участники СВО являются героями. Кроме того, он указал, что внимание к вопросам поддержки участников спецоперации по защите Донбасса и их семей должно быть первостепенным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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