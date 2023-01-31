В Иране определили производителя атаковавших военные объекты дроны

Силы безопасности Ирана смогли определить производителя дронов, атаковавших военный завод в Исфахане. Об этом 31 января сообщило агентство ISNA.

Конкретное название производителя не приводится. По словам источников агентства в Высшем совете национальной безопасности Ирана, установить происхождение дронов помог анализ компонентов одного из них, в частности корпуса, двигателя и системы навигации.

29 января на военном заводе, производящем боеприпасы, в Исфахане прогремел мощный взрыв. Представитель службы безопасности предприятия заявил, что никто не пострадал.

В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила, что удар по иранскому оборонному комплексу нанес Израиль. Причиной, предположительно, является совместная с США попытка израильских властей сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщал, что за атаку на завод в Исфахане ответственны США и «еще одна страна».

30 января МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране после высказываний советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка на тему атаки беспилотников в Исфахане.

После атаки дронов Подоляк написал в своем Twitter, что Киев «предупреждал» Тегеран. К записи он прикрепил скриншот поста от 24 декабря, в котором он призывает применить против иранской стороны «более разрушительные инструменты» из-за предполагаемого сотрудничества с Россией.

Позже, 30 января, официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани осудил слова советника главы офиса президента Украины и призвал Киев к ответу по этому вопросу.