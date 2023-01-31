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Бывший помощник Ельцина отреагировал на раскрытие в США его мнения об Украине

Бывший помощник Ельцина Рюриков заявил, что не помнит разговоров первого президента РФ в США об Украине
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Фото: ТАСС/Булдаков Олег
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Бывший помощник по международным делам первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков оценил сведения из рассекреченной в США стенограммы разговора Ельцина и экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

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Из опубликованной стенограммы следует, что в 1992 году Борис Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 31 января, Рюриков отметил, что это было очень давно и он таких разговоров не помнит.

«Я таких разговоров не помню. У меня есть кое-какие записи, но в записях чего-то такого тоже не помню», — сказал Рюриков.

По его словам, трудно сказать, соответствовало ли подобное высказывание позиции Ельцина, поскольку «Борис Николаевич был человеком, который мог говорить очень разные вещи».

Накануне в США рассекретили ряд документов, из которых следует, что Ельцин рассматривал Украину как дестабилизирующий фактор. Согласно стенограмме, Ельцин на встрече с Бушем-старшим в 1992 году заявлял, что на Украине присутствуют 11 млн этнических русских, а украинские националисты оказывают давление на бывшего тогда президентом Леонида Кравчука.

Вместе с тем, по словам Ельцина, от опрометчивых шагов Киев удерживал тот факт, что 11 млн этнических русских могут высказаться в пользу присоединения к РФ.

В апреле прошлого года политолог Аждар Куртов рассказал «Известиям», что политический курс Киева еще в конце 1980–начале 1990-х годов носил выраженный антироссийский характер. Он добавил, что уже тогда поднимался вопрос о вступлении Украины в НАТО и развязывании конфликта с РФ.

В этот же день стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя «Би-би-си» спецоперацию РФ по защите Донбасса, рассказал, что Киев заранее понимал необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире».

6 марта врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также указывал, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. Подтверждающие документы были получены в ходе российской спецоперации.

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