Сервис OnlyFans восстановил доступ для россиян

Сервис OnlyFans 31 января восстановил доступ для российских пользователей. Ограничение доступа, которое возникло ранее в этот же день, в компании назвали ошибкой.

В настоящий момент всё исправлено и сайт открывается для россиян.

До этого для пользователей из России на главной странице всплывала ошибка 403. Этот код означает, что доступ к интернет-ресурсу был ограничен его владельцем. При этом с включенным VPN ресурс работал.

В феврале 2022 года OnlyFans заморозил доступ к аккаунтам россиян из-за ограничений на платежи из России и в Россию. Пользователи потеряли возможность подписываться на их авторов их РФ или продлевать подписку.

OnlyFans — это сервис для размещения контента с платной подпиской для доступа. Платформа стала популярна из-за моделей, публикующих контент для взрослых.