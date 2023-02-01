Рэпер Рич даст два концерта в Москве и Петербурге в марте

Рэпер Рич (настоящее имя — Ричард Семашков) выступит в марте с большими концертами под названием «Черное на белом» в Москве и Санкт-Петербурге.

Музыкант представит свои популярные хиты, среди которых композиции «Танцевать» и «Грязная работа». Также прозвучат песни и из его нового альбома «Культура отмены»: «Поле, поле, поле», «Северная Африка» и др. Этот альбом музыкант выпустил в конце ноября прошлого года. В своем Telegram-канале Рич рассказывал, что в композициях он описал, как россияне проживали 2022 год, что чувствовали и за что переживали.

В интервью «Известиям» Рич рассказал, что не может жить без творчества и его цель — создать нечто индивидуальное.

«Мы будем делать два больших профессиональных концерта. [Прозвучит] последний альбом «Культуры отмены», ну и всякие разные сюрпризы. В общем, будет музыка, хорошая музыка», — поделился рэпер.

Он рассказал, что Донбасс своей историей вдохновил его на новые композиции. Вместе со знакомыми музыкант возил туда не только гуманитарную помощь, но и духовную, поддерживая местных жителей своим творчеством.

«Когда уже побывал в Донбассе, то понял, что в данном контексте времени именно там происходят очень важные для страны и для истории, и даже для культуры вещи. И поэтому я, собственно, породнился с Донбассом», — признался рэпер.

Жители столицы смогут окунуться в атмосферу 4 марта в клубе Aglomerat. А на следующий день, 5 марта, такая возможность представится и жителям Петербурга. Их будут ждать в концертном зале «Космонавт». Билеты можно приобрести по ссылке.

В сентябре рэпер выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Также минувшим летом музыкант выступил с концертом в одном из кафе Донецка. Вместе с ним поддержать жителей Донбасса приехал и актер Антон Шагин.