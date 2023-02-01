Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
Наука
SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink
Спорт
Россия и Иран договорились сотрудничать олимпийскими комитетами
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Мир
Экс-посол Салливан заявил о сохранении влияния России в мире
Мир
Профсоюз объявил серию забастовок рабочих из-за инфляции Финляндии
Мир
Старейший участник Олимпийских игр Сьенра скончался в возрасте 107 лет
Мир
Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Армия
Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

Рэпер Рич даст два концерта в Москве и Петербурге в марте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэпер Рич (настоящее имя — Ричард Семашков) выступит в марте с большими концертами под названием «Черное на белом» в Москве и Санкт-Петербурге.

Звездные пути: Досталь в истории, SHAMAN в Донбассе, Болдуин в суде
О чем говорили на этой неделе поклонники прекрасного

Музыкант представит свои популярные хиты, среди которых композиции «Танцевать» и «Грязная работа». Также прозвучат песни и из его нового альбома «Культура отмены»: «Поле, поле, поле», «Северная Африка» и др. Этот альбом музыкант выпустил в конце ноября прошлого года. В своем Telegram-канале Рич рассказывал, что в композициях он описал, как россияне проживали 2022 год, что чувствовали и за что переживали.

В интервью «Известиям» Рич рассказал, что не может жить без творчества и его цель — создать нечто индивидуальное.

«Мы будем делать два больших профессиональных концерта. [Прозвучит] последний альбом «Культуры отмены», ну и всякие разные сюрпризы. В общем, будет музыка, хорошая музыка», — поделился рэпер.

Он рассказал, что Донбасс своей историей вдохновил его на новые композиции. Вместе со знакомыми музыкант возил туда не только гуманитарную помощь, но и духовную, поддерживая местных жителей своим творчеством.

«Когда уже побывал в Донбассе, то понял, что в данном контексте времени именно там происходят очень важные для страны и для истории, и даже для культуры вещи. И поэтому я, собственно, породнился с Донбассом», — признался рэпер.

Жители столицы смогут окунуться в атмосферу 4 марта в клубе Aglomerat. А на следующий день, 5 марта, такая возможность представится и жителям Петербурга. Их будут ждать в концертном зале «Космонавт». Билеты можно приобрести по ссылке.

В сентябре рэпер выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Также минувшим летом музыкант выступил с концертом в одном из кафе Донецка. Вместе с ним поддержать жителей Донбасса приехал и актер Антон Шагин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023