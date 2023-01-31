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Движение по обеим сторонам авточасти Крымского моста планируют открыть в марте

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Движение по обеим сторонам авточасти Крымского моста для легковых автомобилей и автобусов планируется открыть уже в марте. Об этом 31 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что во вторник строители завершили надвижку последнего, четвертого, пролётного строения левой автомобильной части моста. Теперь ведутся работы по опусканию четвертого пролета в проектное положение, которые планируется закончить в начале февраля. Полностью же восстановить автомобильную часть моста, как ожидается, должны в марте.

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«Благодаря тому что работы на всех площадках велись параллельно, на сборку всех пролетов ушло 35 дней. В целом работы сейчас ведутся с опережением графика. Круглосуточно на объекте задействовано 280 человек и 20 единиц техники. Рассчитываем, что движение легкового транспорта и автобусов будет восстановлено в марте этого года», — заявил Хуснуллин.

Ранее в этот день в Министерстве транспорта сообщили, что Крымский мост открыли для автотранспорта после надвижки последнего из четырех новых пролетов на левой стороне. Для выполнения этих работ мост закрывали на несколько часов в ночь с понедельника на вторник.

Обстановку на этом участке дороги после ремонта в этот же день показал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Ранее в этом месяце строители завершили установку третьего пролета. Работы на Крымском мосту идут в круглосуточном режиме с опережением графика. Полностью завершить ремонт планируется уже в марте.

5 декабря объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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