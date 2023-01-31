Крюки-кошки и карабины для военных начнут делать в Тюмени

В Тюмени откроют предприятие по производству крюков-кошек и карабинов для военнослужащих, которые участвуют в российской спецоперации на территории Украины.

О запуске в городе производства штурмового оборудования рассказал депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук. По его словам, которые приводит megatyumen.ru, это спасет ни одну человеческую жизнь.

Баранчук пояснил, что такие крюки-кошки необходимы при разминировании и проведении боевых штурмовых задач. Одного крюка хватает на 15–20 забросов, а потом он выходит из строя.

Депутат призвал всех, у кого есть возможность изготовить подобное оборудование, сделать это или выделить на это деньги, присоединившись к инициативе.

«Наш город» уточняет, что правительство Тюменской области ранее продлило срок действия единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей мобилизованным и бойцам подразделений «Сибирь», «Тайга» и «Тобол». Подобная мера поддержки будет действовать до января следующего года.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей до 16 лет.