Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов 31 января в беседе с «Известиями» оценил выдвижение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выступил за предоставление Эрдогану Нобелевской премии мира за посредничество в переговорах украинскому конфликту. Как отметил Сийярто, опыт посредничества Анкары является единственным успешным на сегодняшний день.

«Для того, чтобы говорить о премии мира, нужно сперва достичь мира. Разделяю мнение венгерского МИДа, всяческих похвал заслуживает посредническая деятельность Эрдогана, но я считаю, что вся эта история преждевременная, пока мир не достигнут», — сказал Мартынов.

16 января Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность Анкары стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

10 января Анкара заявила о планах открыть гуманитарный коридор между РФ и Украиной для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта.

В декабре прошлого года глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции считают, что мирное урегулирование конфликта на территории Украины возможно, если дать дипломатии шанс. Он также отмечал, что Эрдоган продолжит контакты с президентами России и Украины.

Тогда же спикер великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сообщил о выдвижении президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию украинского конфликта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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