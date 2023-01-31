Пожилая москвичка работала еще три месяца после смерти

В московском НИИ радиотехники только спустя три месяца после смерти пожилой сотрудницы заметили ее отсутствие. Об этом 31 января сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 83-летняя женщина трудилась в НИИ 56 лет, была ведущим инженером и ветераном труда. С 2020 года она начала работать удаленно в связи с пандемией коронавируса и с того времени в учреждении больше не появлялась.

Последний раз коллеги видели ее в сентябре прошлого года, когда по просьбе врачей забрали из больницы, в которую она была госпитализирована. С тех пор с ней никто не разговаривал даже по телефону.

В конце ноября соседи пожилой женщины обратили внимание, что она давно не выходила из квартиры. В связи с этим были вызваны полицейские, которые вскрыли квартиру и обнаружили ее мертвой в одной из комнат. Отмечается, что с момента смерти до обнаружения тела прошло три недели.

Однако на работе о смерти своей сотрудницы узнали только еще спустя два месяца, когда не смогли до нее дозвониться. Тогда они обратились в полицию, где им и сообщили о смерти женщины.

10 января сообщалось, что на севере Москвы обнаружено мумифицированное тело бывшего сотрудника ЮКОСа, чей труп пролежал там минимум 20 дней.