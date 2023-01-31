В МВД сообщили о сокращении ущерба от преступлений в 2022 году на 10,3%

Ущерб от преступлений в России в 2022 году составил 748,3 млрд рублей. Об этом 31 января 2023 сообщило МВД в своей статистике.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 748,3 млрд рублей, что на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в отчете.

Почти две трети ущерба (62,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, следует из статистики.

В 2021 ущерб от преступлений составил 834,5 млрд рублей. Тогда его рост по сравнению с предыдущим годом составил 62,7%.

Ранее, 9 декабря, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году правоохранительные органы выявили факты получения взяток суммарно почти на 2 млрд рублей. Он также отметил, что в России были выявлены первые случаи получения взяток криптовалютой.

Также Краснов рассказал, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.

Ранее, 8 декабря, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности 60 чиновников за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. Помимо этого, еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок.