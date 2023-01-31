Эксперт прокомментировал прогноз МВФ о росте ВВП России в 2023 году

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян 31 января заявил «Известиям», что динамика ВВП по итогам года, скорее всего, окажется около нуля.

Таким образом эксперт отреагировал на прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Микаелян в ответ на это рассказал о текущих тенденциях на рынке. В частности, он отметил, что экспорт российских энергоресурсов переориентировался с Европы на Восток.

«В то же время ожидается ускорение экономики Китая, что может привести к росту цен на основные сырьевые товары, которые экспортирует Россия», — сказал Микаелян.

Если позитивный эффект от второго фактора перекроет негативные последствия первого, то рост российского ВВП может оказаться выше нуля, отметил эксперт. Кроме того, он допустил, что при серьезном росте цен на углеводороды возможно наращивание поставок на европейский рынок российского сжиженного природного газа.

По словам Микаеляна, основной фактор, который сейчас влияет на российскую экономику, — это соотношение экспорта и импорта, а также скорость восстановления логистических цепочек.

«Существенная часть цепочек уже восстановилась, процесс донастройки будет продолжаться весь 2023 год», — добавил эксперт.

В Министерстве экономического развития отметили, что прогноз МВФ начинает сближаться с российскими оценками. При этом в министерстве намерены позже уточнить цифры в рамках прогноза социально-экономического развития. Однако глава Минэка Максим Решетников в сентябре заявлял журналистам, что при базовом сценарии по итогам 2023 года ВВП России сократится на 0,9%.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что данные МВФ лишний раз свидетельствуют о безрезультативности антироссийских санкций.