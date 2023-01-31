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Энергетик назвал рискованным шагом планы ФРГ сократить закупки СПГ у России

Энергетик Митрахович: возможный отказ Европы от российского СПГ станет рискованным шагом
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Фото: ТАСС/Михальченко Николай
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В настоящее время для всей Европы и Германии в частности станет рискованным шагом сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом 31 января «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

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Накануне агентство Bloomberg написало, что Германия планирует сократить закупки СПГ у России. Как отметил заместитель германского министра энергетики Патрик Грейхен, Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ. По его словам, ведомство разрабатывает некие меры для того, чтобы сделать возможным отказ от импорта из РФ.

Как отметил Митрахович, российский СПГ — не единственный СПГ в мире, существуют и другие поставщики. Однако, по словам эксперта, сейчас отказ Европы от российского топлива станет рискованным шагом.

«Сейчас для Европы ограничить поставки российского СПГ — шаг рискованный, потому что он создает риски нехватки СПГ. Думаю, европейцы постараются сделать так, чтобы ввести меры против российского СПГ, только когда будет либо падение цен из-за погодных факторов или из-за сокращения производства, либо когда будут найдены другие источники энергии», — сказал он.

29 января сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. В частности, были затронуты вопросы поставок СПГ, лития и зеленого водорода.

14 января в Германии сообщили, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отметила, что после отказа Европы от импорта российских энергоносителей ей приходится закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022-го. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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