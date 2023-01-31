В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах

В Крыму из-за сильного снегопада в горах объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды <…>x в течении суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица», — сказали в ведомстве.

В МЧС также предупредили о возможных нарушениях в работе транспорта в связи с погодой. Также возможны затруднения в движении автомобилей на дорогах, особенно на горных перевалах.