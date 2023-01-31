Названа дата старта «дачных» перевозок в Пензе

«Дачные» маршруты начнут работу в Пензе с 22 апреля. Об этом во вторник, 31 января, пишет Penza-press.ru со ссылкой на соответствующее постановление городской администрации.

Автобусы будут ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям — до 1 июня. Затем, с 1 июня по 1 сентября, частоту увеличат до четырех раз в неделю — добавятся рейсы по пятницам. После этого, до 30 сентября, автобусы снова станут ходить три раза в неделю. А с 1 октября и до конца сезона — только по выходных.

Уходить автобусы будут из Гидростроя, от «Салюта», от дизельного завода и с Привокзальной площади.