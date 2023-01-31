Один человек пострадал в ДТП в Самаре
Молодая женщина получила травмы в результате ДТП в Самаре. Об этом во вторник, 31 января, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел накануне, 30 января, в 10:50 в Октябрьском районе города. 60-летний водитель Datsun в снегопад ехал по улице Потапова. У дома № 243 а он не уступил дорогу Skoda под управлением 66-летнего водителя. Автомобили столкнулись.
В результате травмы получила женщина-пассажир Skoda.
В Иркутской области 29 января на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковой автомобиль Suzuki и грузовик. От удара оба автомобиля загорелись. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.