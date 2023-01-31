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Орнитологи подсчитали зимующих в Астраханском заповеднике лебедей

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Специалисты провели учет лебедей, зимующих в Астраханском заповеднике. Об этом пишет во вторник, 31 января, «Астрахань-24».

Орнитологи передвигались по маршруту в 147 км с помощью аэробота. Учет проводили в местах массовой зимовки водоплавающих и околоводных птиц в самом заповеднике и на прилегающих территориях.

«Остались зимовать лебеди-кликуны и шипуны, притом в большом количестве, их общая численность составила примерно 34 тыс. особей», — отмечается в сообщении.

На полыньях также встречались хохлатые чернети, лутки и гоголи, большие крохали, орланы-белохвосты и кряквы.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что в Самаре спасли раненого ястреба. Мужчина нашел птицу на пересечении центральных улиц, сообщили в минприроды региона, а специалисты ведомства позвали на помощь орнитологов Самарского зоопарка.

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