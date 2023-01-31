Режим готовности ввели под Красноярском из-за пожара на полигоне

В Канском районе Красноярского края снова ввели режим повышенной готовности из-за новых возгораний на полигоне лигнина.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на районную администрацию сообщает, что обстановка на хранилище оценивается как более серьезная, чем это было в 2022 году. Так, внутри саркофага есть пустоты с очень высокой температурой горения.

На месте вместе со спасателями побывали экологи. Они предупредили местных жителей о том, что рядом с полигоном находиться крайне опасно.

Власти намерены попросить выделения средств из регионального бюджета на мероприятия по ликвидации возгорания.