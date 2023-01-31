В Ульяновской области задымился электровоз

В Кузоватовском районе Ульяновской области задымился электровоз. Об этом пишет во вторник, 31 января, ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в этот же день в 06:10.

«По прибытии 23-ПСЧ наблюдалось задымление», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в материале, дорога, на которой произошло задымление — двухпутная. Пассажирские поезда ходят по четному пути. Задержек нет.

О пострадавших не сообщается.

Причины происшествия выясняются.

Ранее, 2 декабря, в городе Салавате в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.