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Нарышкин вручил награды СВР за произведения о российской разведке

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вручил награды деятелям и организациям, которые выступают за укрепление сотрудничества с СВР. Церемония вручения состоялась в Москве во вторник, 31 января.

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Так, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко награжден почетной грамотой «За большой личный вклад в укрепление и развитие взаимодействия с СВР России». Медаль «За взаимодействие» получили руководитель государственного бюджетного учреждения Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин и его первый заместитель Раис Чигликов.

Награду также получил директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков — за вклад в создание многосерийного художественного фильма «Начальник разведки». Лента рассказывает о легендарном руководителе советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павле Михайловиче Фитине.

«Павел Михайлович Фитин — человек, который возглавлял советскую внешнюю разведку, пожалуй, в самый трудный для нашей страны период с 1939 по 1946 год. Творческому коллективу создателей сериала удалось передать дух того времени, показать высочайший профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников СВР», — отметил Нарышкин.

Поддержку в создании фильма оказали Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество, которые выступили научными консультантами.

20 декабря президент России Владимир Путин поздравил сотрудников СВР и других органов безопасности с профессиональным праздником. Глава государства отметил трудность и ответственность работы у служащих, которые каждый день защищают основы конституционного строя и целостность страны на фоне только увеличивающихся угроз в постоянно меняющемся мире.

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