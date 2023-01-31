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Эксперты назвали районы Москвы с самой дешевой вторичкой

«Авито Недвижимость»: топ районов с дешевой вторичкой в Москве возглавил Молжаниновский
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Эксперты платформы «Авито Недвижимость» провели исследование и выяснили, что в 2022 году стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Москве больше всего снизилась в Сокольниках, а самыми дешевыми столичными районами стали Молжаниновский и Северное Медведково.

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Больше всего стоимость квадратного метра снизилась в Сокольниках, там вторичное жилье подешевело на 26% — с 275 до 202 тыс. рублей. Второе место занял район Северное Медведково: там наблюдается снижение на 23% — с 233 до 180 тыс. рублей за квадратный метр.

Третье место занял район Ясенево, где цена уменьшилась на 21% — с 229 до 182 тыс. рублей за квадратный метр. В пятерку также вошли два района ЦАО: Красносельский, где стоимость квадратного метра снизилась на 14% — с 333 до 285 тыс. рублей, и Мещанский, где цена квадратного метра сократилась на 13% — с 449 до 391 тыс. рублей, отмечает Lenta.Ru со ссылкой на результаты исследования.

Как рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, есть несколько причин снижения стоимости квадратного метра в отдельных локациях.

Во-первых, по его словам, в некоторых районах столицы на вторичный рынок попали объекты из вчерашних новостроек: их приобретали в качестве инвестиций на этапе договора долевого участия и после сдачи домов выставили на продажу. Часто в таких квартирах отсутствует даже черновой ремонт, потому их стоимость ниже, однако формально эта недвижимость является вторичным жильем.

Во-вторых, отметил Хахулин, фиксируется рост жилья с юридическим статусом апартаментов, они также продаются в среднем на 10–30% дешевле обычных квартир.

Третьей причиной эксперт назвал изменение структуры предложения в пользу жилья с наибольшим количеством комнат. В них стоимость квадратного метра ниже, чем в студиях и однушках.

Аналитики также выделили топ районов столицы с самой низкой стоимостью квадратного метра вторички в Москве в 2022 году. На первом месте оказался Молжаниновский район, где стоимость квадратного метра составила 159 тыс. рублей. Второе место занял район Северное Медведково (180 тыс. рублей за квадратный метр), третье — Ясенево (182 тыс. рублей за квадратный метр). В пятерку также вошли Тимирязевский район (185 тыс. рублей за квадратный метр) и Сокольники (202 тыс. рублей за квадратный метр).

Согласно экспертным данным о более чем 55 тыс. вторичных объектов Москвы, стоимость квадратного метра в этом сегменте за год выросла на 17% — с 222 до 261 тыс. рублей. В отдельных районах по этому параметру квартиры стали доступнее.

Ранее 31 января аналитики bnMAP.pro назвали районы Москвы с самыми бюджетными новостройками. Согласно их исследованию, в число самых доступных районов для покупки квартиры на первичном рынке в столице входят Кузьминки, Крюково, Митино, Алтуфьевский.

Ранее в этот день аналитики компании «Бон Тон» сообщили «Известиям», что новостройки премиум-класса в Южном административном округе (ЮАО) за год подорожали на 41% — это наибольший рост по округам в Москве.

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