Правила торговли алкоголем ужесточат на Камчатке

На Камчатке в 2023 году ужесточат правила торговли алкогольными напитками. В частности, будут введены новые ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом пишет KamchatkaMedia со ссылкой на зампреда регионального правительства Юлию Морозову.

Она отметила, что Камчатский край традиционно входит в пятерку регионов, где на душу населения потребляется больше всего алкоголя. Проблема начинает беспокоить и медиков. По этой причине власти приняли решение ввести дополнительные ограничения по продаже спиртных напитков.

О том, какие именно ограничения планируется ввести, чиновница не рассказала, пообещав сделать это позже.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Камчатском крае за одни сутки утонули четыре человека. В МЧС отмечали, что основной причиной гибели людей было купание в состоянии алкогольного опьянения.