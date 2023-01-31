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Тело мужчины со следами укусов нашли на остановке в Красноярске

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Тело 82-летнего мужчины со следами укусов обнаружено на автобусной остановке на окраине Красноярска. Об этом 31 января сообщает пресс-служба регионального главка следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Около 5 часов утра 30 января в районе дач СНТ «Восход» обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами», — указано в сообщении ведомства.

Известно, что мужчина прибыл на свой дачный участок 30 января за картофелем, после чего отправился на остановку. На данный момент проводится следственная экспертиза для установления причин смерти потерпевшего.

Ранее, 21 января, останки расчлененного мужчины были найдены правоохранителями во Всеволожске Ленинградской области. По данным «Известий», о пропаже мужчины сообщила в полицию его родственница. Останки убитого были обнаружены в частной бане. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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