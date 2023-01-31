В Польше заявили об отсутствии переговоров о передаче Киеву истребителей F-16
Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Киеву истребителей F-16, заявил 31 января замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
«На данный момент нет официального обсуждения передачи F-16», — сообщил Скуркевич France-Presse.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву.
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что США передает Украине огромное количество вооружений даже без учета истребителей F-16.
При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что к словам Байдена следует относиться со скепсисом.
Вместе с тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16.
На прошлой неделе газета Politico написала, что некоторые западные страны обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины, однако существует угроза эскалации конфликта.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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