Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение по обеим сторонам авточасти Крымского моста планируют открыть в марте
Общество
Обвинение запросило Невзорову девять лет колонии по делу о фейках о ВС РФ
Общество
В МВД сообщили о сокращении ущерба от преступлений в 2022 году на 10,3%
Мир
Финляндия решила заподозрить Россию в создании помех в системе навигации GPS
Мир
В Великобритании назвали нецелесообразной передачу истребителей Киеву
Армия
В ЛНР сообщили о дилемме ВСУ между сдачей Артемовска или Часова Яра
Культура
Нарышкин вручил награды СВР за произведения о российской разведке
Мир
Экс-глава МО Британии призвал НАТО отправить на Украину войска
Происшествия
Корабли Северного флота спасли француза с тонущей в океане яхты
Мир
В Польше заявили об отсутствии переговоров о передаче Киеву истребителей F-16
Мир
В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа
Армия
В Запорожской области сообщили о появлении противовеса системе HIMARS
Сюжет:

В Польше заявили об отсутствии переговоров о передаче Киеву истребителей F-16

Замглавы минобороны Польши заявил, что Варшава не ведет переговоров о передаче F-16 Киеву
0
Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Olkuśnik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Варшава на данный момент не ведет переговоров о передаче Киеву истребителей F-16, заявил 31 января замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

«На данный момент нет официального обсуждения передачи F-16», — сообщил Скуркевич France-Presse.

Они всё сказали: западные лидеры открыто заговорили о конфликте на Украине
Чем на самом деле являлись недавние высказывания европейских политиков

Накануне президент США Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что США передает Украине огромное количество вооружений даже без учета истребителей F-16.

При этом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что к словам Байдена следует относиться со скепсисом.

Вместе с тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16.

На прошлой неделе газета Politico написала, что некоторые западные страны обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины, однако существует угроза эскалации конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023