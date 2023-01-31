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Более 9 млрд рублей направят на дорожный ремонт на Сахалине

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В Сахалинской области в 2023 году отремонтируют и модернизируют порядка 38 км региональных и местных дорог. На эти цели будет выделено 9,4 млрд рублей. Деньги поступят из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуарда Ри, которые приводит ИА SakhalinMedia, при проведении дорожных работ используются новые технологии и материалы, которые соответствуют современным нагрузкам и требованиям к полотну. Только за прошлый год удалось снизить количество ДТП в регионе на 16%.

Основные работы пройдут в Анивском, Невельском, Холмском, Томаринском районах и в границах Южно-Сахалинской агломерации. Средства из федерального бюджета поступят на реконструкцию автомобильной дороги Курильск – Рейдово на Итурупе, а также на асфальтирование участков в Южно-Курильском городском округе на Кунашире. Среди крупнейших проектов — капитальный ремонт дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Трасса связывает муниципальные образования в центральной части острова и, таким образом, играет особую роль в развитии региональной экономики.

Агентство отмечает, что в этом году на цели нацпроекта предусмотрено 619 млн рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей из региональной казны. Также начнется строительство мостов через реку Парусную Томаринского района и ручей на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Планируется капитально отремонтировать сооружения через реки Быструю у села Огоньки и Ильинку в Томаринском районе, мостовой переход через реку Амурскую автодороги Невельск – Шебунино у села Лопатино.

Кроме того, из регионального бюджета направят 1,7 млрд рублей на содержание автомобильных дорог муниципальных образований области, общая протяженность которых — более 600 км.

Ранее сообщалось, что на берегу Анивского залива на Сахалине в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» откроют новый гостиничный комплекс с банными чанами.

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