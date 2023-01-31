Чавушоглу: парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими своих обязательств. Об этом 31 января заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Глава МИД шведского правительства слышал заявления всех партий о том, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», — сказал он по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

При этом Чавушоглу отметил, что Турция настроена положительно относительно заявки Финляндии и готова ее рассмотреть отдельно от Швеции, однако ни НАТО, ни сами страны пока не разделяли этот процесс.

«НАТО хочет, чтобы процесс двух стран шел параллельно. Эти две страны также придерживаются такой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», — отметил министр.

Отношения Турции и Швеции обострились после того, как датский политик и адвокат Расмус Палудан 21 января сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын тогда заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти.

Сам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции, а позже намекнул, что Анкара может принять решение, которое шокирует Стокгольм.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

18 июля в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о членстве в НАТО.

Заявки Финляндии и Швеции удовлетворили 28 из 30 членов НАТО. Кроме Турции их также не ратифицировал парламент Венгрии.