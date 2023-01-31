Племянник Майкла Джексона сыграет короля поп-музыки в предстоящем биографическом фильме

Племянник Джексона сыграет короля поп-музыки в байопике. Главная роль в фильме «Майкл» досталась Джафару Джексону. Картина расскажет о «сложном человеке, ставшем иконой жанра». За сценарий киноленты отвечает Джон Логан, работавший над «Ранго» и «Авиатором», передает телеканал «Известия». Оператором выступит трехкратный лауреат «Оскара» Роберт Ричардсон известный по съемкам «Однажды в Голливуде». В фильме покажут главные вехи в жизни и карьере певца, начиная с юношеского коллектива The Jackson 5. Съемки проекта должны начаться в этом году.

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