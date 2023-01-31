В Тюмени пешеход за полчаса дважды попал под автомобили

Жителя Тюмени дважды за 35 минут сбили машины при переходе улиц в неположенном месте. Об этом 31 января сообщила пресс-служба ОГИБДД по Тюменской области.

«Вчера вечером молодой человек 26 лет переходил дорогу на улице Республики вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем Renault. Его доставили в Областную больницу № 2. Затем он переходил дорогу, тоже в неположенном месте, на улице Мельникайте напротив больницы и был сбит автомобилем Mitsubishi. Сейчас госпитализирован с различными повреждениями», — рассказали в ведомстве.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что вызов на место первого ДТП поступил 30 января в 21:36 (19:36 мск). После осмотра и оказания помощи пациент отказался от госпитализации. Вскоре был зафиксирован повторный вызов. Мужчину доставили в приемное отделение ОКБ № 2, после чего перевели в профильное отделение.

17 декабря 2022 года в одном месте на 27-м км Симферопольского шоссе в Подмосковье произошло четыре разных ДТП. В одном столкнулись четыре автомобиля, еще в трех — по два.