Министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров указал на то, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также бывшие президенты Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко открыто признались в том, что Минские соглашения были прикрытием подготовки к войне с РФ. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с египетским коллегой Самехом Шукри во вторник, 31 января.

«Проинформировали египетскую сторону о тех долгих годах саботажа Минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами, которые вскармливали этот режим, для того чтобы готовить войну против Российской Федерации», — отметил Лавров, отметив, что сейчас в этом откровенно признались подписанты Минских договоренностей — Порошенко Меркель и Олланд.

Ранее этот же день было опубликовано интервью Порошенко, записанное для документального фильма Putin vs the West («Путин против Запада») телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в котором он завил, что благодаря Минским соглашениям у Украины было восемь лет для восстановления армии и экономики.

В рамках фильма выступил также советник по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген. По его словам, экс-президент Украины обратился к главе кабмина ФРГ и рассказал о недостаточной готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для противостояния российским войскам.

Комментируя этот фильм, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минские соглашения являлись лишь ширмой, за которой Запад готовил Украину, чтобы силой решить проблему Донбасса. Он добавил, что Россия внимательно наблюдала за продолжающейся милитаризацией Киева и решение о начале спецоперации было верным.

До этого, 27 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что нормандский формат переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Меркель сделала резонансное заявление о том, что, как оказалось, Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России в декабре 2022 года.

В этом же месяце Владимир Путин, со своей стороны, заявлял, что западные страны попросту водили Россию за нос в вопросе Минских соглашений.

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.