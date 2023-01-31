Союз журналистов России не получал сообщений об исключении из МФЖ
Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил 31 января, что решения об исключения союза из Международной федерации журналистов (МФЖ) в настоящее время нет.
По его словам, обе организации находятся в контакте.
«Мы находимся в контакте с руководством Международной федерации, и пока подобных, так сказать, заявлений в наш адрес не поступало», — цитирует его ТАСС.
Соловьев подчеркнул, что попытка инициировать исключение из международной федерации предпринималась двумя украинскими союзами, которых поддержали скандинавские и прибалтийские страны.
Ранее во вторник агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось, что журналистские профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии намерены покинуть глобальную федерацию СМИ и обвинили МФЖ в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности, а также в отсутствии реакции на создание региональных ассоциаций российских журналистов в новых регионах России.
Как указал Соловьев, фраза, которую распространяет Reuters, вырвана из контекста, а группа журналистских профсоюзов северных стран давно выдвигают обвинения в адрес руководства Международной федерации журналистов. При этом он подчеркнул, что, несмотря на требования об исключении СЖР, в уставе Международной федерации журналистов нет такого положения, за что Союз можно исключить.