Тарасова рассказала о состоянии госпитализированного фигуриста Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 31 января рассказала о состоянии госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Она отметила, что состояние спортсмена улучшается.

«Но всё равно пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», — заявила Тарасова газете «Спорт-Экспресс».

Костомарова госпитализировали 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. Позже фигуриста перевели в реанимацию.

У него были диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, ему проводили процедуру ЭКМО. Вместе с тем тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Как сообщил источник «Известий» 24 января, Костомаров пришел в сознание и уже поговорил с родным. При этом периодически Костомаров подключают к ИВЛ, у него наблюдается нарушение сердечной деятельности.

Мать фигуриста Валентина Костомарова, в свою очередь, рассказала, что по прогнозам врачей процесс восстановления может занять много времени.

Костомаров — победитель Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Пара дважды становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.